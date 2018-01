PGE recorre de liminar que favorece revendedor

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apresentou recurso ontem pedindo a reconsideração da decisão do desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que suspendeu a decisão de primeiro grau que determinava que os postos de combustíveis voltassem a praticar a margem de lucro de julho do ano passado, de 10,2%. O argumento do Procon Goiás...