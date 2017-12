PF descobre fraudes de R$ 4 milhões em benefícios da Previdência

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 8, a Operação Cardiopata para combater um esquema de fraudes na concessão de benefícios da Previdência que pode ter provocado prejuízo de R$ 4 milhões aos cofres públicos. Pelo menos 34 benefícios foram fraudados, garantindo pagamentos ilícitos a "segurados".



Cardiopata mobiliza 120 agentes e delegados federais para cumprimento de 53 mandados judiciais - sendo 15 de prisão, 20 de condução coercitiva e 18 de buscas.



A base da operação é o município de Campos dos Goytacazes, ao norte do Estado do Rio.



Os investigadores suspeitam da ação de médicos e peritos.



A PF informou que deverá indiciar os envolvidos por estelionato previdenciário, corrupção e até violação do sigilo funcional - quando um servidor tem acesso a dados confidenciais e deles faz uso para obter alguma vantagem.



Segundo a investigação, os beneficiados da fraude conseguiam atestados médicos de que sofriam de miocardiopatia - doença do músculo do coração. A PF constatou que os atestados usados pelos beneficiários eram falsificados.