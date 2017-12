Pezão espera reforçar o caixa em US$ 500 milhões com operação de royalties

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse nesta terça-feira, 12, ao jornal O Estado de S. Paulo que espera obter no ano que vem US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 1,65 bilhão) com o uso de royalties autorizado nesta terça pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Esse é o valor de uma operação programada para 2018.



O governador espera obter outros R$ 3 bilhões com a securitização de créditos tributários e não tributários do Estado. Questionado pela reportagem, ele disse que usará "tudo" para pagar a Previdência.



O Rio enfrenta sua mais aguda crise fiscal. Pezão acompanhou a reunião da CAE para pressionar pela aprovação das medidas de socorro financeiro.



Antes da reunião, ele conversou com o relator do projeto que tratou dos royalties, Tasso Jereissati (PSDB-CE), e disse que sem essas medidas não conseguirá pagar salários no ano que vem.