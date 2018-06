Economia Petroleiros preparam greve por tempo indeterminado contra 'desmonte da Petrobras' Trabalhadores afirmaram na reunião que se houver greve de fato, param o Brasil

O Conselho Deliberativo da Federação Única dos Petroleiros (FUP) está reunido, em Curitiba, para definir os próximos passos do movimento de greve, agora por tempo indeterminado. Assim como os empregados da Eletrobras, a categoria também se viu obrigada a suspender uma greve de 72 horas no final de maio por força da Justiça, depois que Tribunal Superior do Trabalho (TST) c...