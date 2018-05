Economia Petroleiros desafiam Justiça do Trabalho e iniciam greve em refinarias TST considerou paralisação ilegal e impôs multa de R$ 500 mil

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou, via redes sociais, que a greve da categoria começou nos primeiros minutos desta quarta-feira, 30, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ter considerado o movimento ilegal na véspera. "Não vamos arregar para a Justiça do Trabalho", disse o coordenador geral da FUP, José Maria Rangel, em vídeo distribuído pela e...