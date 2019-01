Economia Petrobras terá de pagar R$ 118 milhões em ICMS para Goiás Valor é referente a dois processos movidos pela Procuradoria-Geral do Estado, que tiveram decisão favorável em segunda instância; estatal vai recorrer

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) manteve a sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, que determinou que a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) recolha aos cofres públicos do Estado R$ 56 milhões referentes a ICMS. A decisão de segunda instância foi em apreciação de recurso de apelação interposto pela Petrobras ...