Economia Petrobras surpreende com lucro acima de R$ 10 bilhões no segundo trimestre Resultado, o melhor registrado pela companhia desde 2011, foi cerca de 32 vezes maior que os R$ 316 milhões registrados no mesmo intervalo de 2017

A Petrobras registrou no segundo trimestre lucro líquido de R$ 10,072 bilhões, cerca de 32 vezes maior que o resultado de R$ 316 milhões no mesmo intervalo de 2017. Em comparação com o primeiro trimestre, foi apurado um aumento de 44,7%. O lucro líquido de ficou 40% acima das expectativas de analistas consultados pela Prévias Broadcast que indicaram lucro de R$ 7,19...