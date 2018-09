Economia Petrobras reivindica à ANP crédito de R$ 60 milhões por subsídio do diesel Mas a Agência discorda do ressarcimento pelo valor praticado abaixo do mercado internacional

A Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) discordam sobre o pagamento de R$ 60 milhões em subsídio do óleo diesel. A estatal acredita que tem esse valor a receber por vender o produto a valores abaixo do praticado no mercado internacional, na primeira semana do programa de subvenção do governo, no início de junho. A estatal ent...