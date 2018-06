Economia Petrobras reduz preço do diesel em 7 centavos nas refinarias O preço deve ser mantido por 60 dias

A Petrobras reduziu hoje (1º) o preço do diesel nas refinarias em 3,33%. Assim, o preço do litro do combustível recuou 7 centavos, ao passar de R$ 2,1016 (preço congelado desde 24 de maio) para R$ 2,0316. Para atender a uma demanda dos caminhoneiros, o governo federal se comprometeu esta semana a reduzir em 46 centavos o valor do litro do combustível, dos quais ...