Economia Petrobras reduz em 3,8% o preço da gasolina Nível é o menor desde 22 de agosto

A Petrobras anunciou corte de 3,8% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para a quarta-feira, dia 24, para R$ 1,9855. A gasolina não era negociada abaixo de R$ 2 desde 22 de agosto. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,3606, conforme tabela disponível no site da empresa. Em 6 de setembro, a dire...