Petrobras recebe 653 bi recuperados na Lava Jato

Em uma cerimônia ontem na sede do Ministério Público Federal em Curitiba, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, recebeu, simbolicamente, R$ 653,9 milhões que foram desviados dos cofres da estatal em casos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. Com isso, o total de recursos devolvidos para a Petrobras desde o início da operação chega a quase R$ 1,5 bilhão. O valor total pode chegar a R$ 10,8 bilhões.

Essa foi a décima devolução de recursos à Petrobras desde maio de 2015. No evento, Pedro Parente falou sobre parcerias com as autoridades e dos investimentos em programas ambientais e de outras naturezas por conta dos recursos recuperados. Ele ressaltou que a Petrobras, entre todas as empresas envolvidas nos casos de corrupção, foi a única que não se beneficiou. “A Petrobras não se beneficiou de nenhum novo contrato, nenhuma nova obra, não teve nenhuma vantagem, somos a única vítima”, afirmou.

Em relação ao dinheiro devolvido, disse que “são recursos recuperados pela empresa que foi roubada pela quadrilha que lá operava”.

O coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse que a operação precisa continuar e ser fortalecida. “Essa é uma parte pequena do que está por vir se as investigações permanecerem. Os corruptos não representam a Petrobras” , comentou.