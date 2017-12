Petrobras reajusta preços de GLP destinado ao uso industrial e comercial em 5,3%

A Petrobras informa que vai reajustar os preços de comercialização às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de 5,3% e vigência a partir do sábado, 2.

Segundo a estatal, a alteração se faz necessária devido ao aumento das cotações internacionais do produto, que acompanharam a alta do Brent.



A Petrobras esclarece que este reajuste não se aplica aos preços de GLP destinado ao uso residencial, comercializado pelas distribuidoras em botijões de até 13kg (conhecido como P13 ou gás de cozinha).