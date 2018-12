Economia Petrobras oficializa saída de Ivan Monteiro da presidência e de mais 2 diretores No dia 1º de janeiro, Roberto Castelo Branco assume o cargo de presidente e também uma cadeira no conselho.

O conselho de administração da Petrobras oficializou a saída de Ivan Monteiro da presidência da companhia e do próprio colegiado a partir do dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, Roberto Castelo Branco assume o cargo de presidente e também uma cadeira no conselho. Foram dispensados o diretor Executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, Nelson Luiz C...