Petrobras fecha terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 6,6 bilhões

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 6,6 bilhões, resultado 2.300% superior aos R$ 266 milhões obtidos no mesmo período no ano passado. Com o resultado, a estatal encerra os primeiros nove meses do ano com um lucro líquido de R$ 23,6 bilhões, crescimento de mais de 370% em relação a igual período de 2017. O resultado reflete mai...