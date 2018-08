Economia Petrobras e Cade criticam plano da ANP para o diesel Petroleira diz que pode faltar produto a partir de setembro, enquanto conselho alerta para risco de cartelização de preços com metodologia de cálculo

Propostas do governo para reduzir o preço do óleo diesel ao consumidor podem levar ao desabastecimento do combustível e à cartelização dos preços, segundo alertas feitos pela Petrobras e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A petroleira diz que a proposta de cálculo do subsídio que será pago a partir de setembro inviabiliza a importação e que, sem o pr...