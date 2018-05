Economia Petrobras aumenta preço da gasolina e do diesel; este é o quarto reajuste desta semana Gasolina já acumula alta de 3,85% desde o início de 2018

A Petrobras aumentou pela quarta vez só nesta semana o preço da gasolina (1,80%) e do diesel (0,95%). Sendo assim, nas refinarias, o valor do diesel sobe para R$ 2,3302 e o preço da gasolina para R$ 2,0407 o litro. Antes, a companhia já tinha elevado em 1,82% o preço da gasolina, e subiu 1,76% o preço do diesel. Paralelo a esses aumentos, a disparada nos preços intern...