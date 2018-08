Economia Petrobras aumenta o diesel em 13% e gasolina em 1,53% nas refinarias É o primeiro aumento do preço do derivado desde junho, quando, em acordo com os caminhoneiros em greve, o governo congelou o preço do produto

O preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras em todo o país estão, a partir desta sexta-feira (31), 13,03% mais caro. Com o aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964. O aumento acontece um dia após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ter anunciado a nova tabela com os preços de referência para a come...