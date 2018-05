Economia Petrobras anuncia novo reajuste para o diesel e a gasolina; o 11º aumento em 17 dias Empresa atribui os aumentos às oscilações no preço do barril de petróleo no mercado externo

Os preços do diesel e da gasolina voltam a subir nas refinarias a partir de amanhã (22). Segundo informações do site da Petrobras, a gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%. Com a alta, o preço da gasolina passará a custar R$ 2,0867, enquanto o do óleo diesel sobe para R$ 2,3716. Este é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos dezessete dias. A exceção ocorre...