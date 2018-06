Economia Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina Combustível tem aumento de preço pela primeira vez em duas semanas

A Petrobras anunciou aumento no preço médio do litro da gasolina A, que não tem adição de etanol e sem tributo nas refinarias. O novo valor entra em vigor na terça-feira (26), e será de R$ 1,8783, uma alta de 0,80% ante o atual de R$ 1,8634. Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316 desde 1º de junho, compromissado após a greve dos caminhoneiros. Esse valor ...