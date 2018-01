A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,4% no preço da gasolina nas refinarias e elevação de 2,3% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir desta quinta-feira, dia 25.

O último reajuste anunciado foi ontem (23), e prometia queda de 0,80% no preço da gasolina nas refinarias com diminuição do diesel em 0,50%.