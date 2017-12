Petrobrás vai revisar política para gás de cozinha após disparada de preços

A Petrobrás informou nesta quinta-feira, 7, que decidiu revisar a metodologia de reajuste de seus preços do gás de cozinha, após uma disparada nas cotações do produto, que subiram quase 70% para os distribuidores desde o início de junho.

A empresa afirmou que o Grupo Executivo de Mercado de Preços (GEMP) da empresa concluiu que, embora os preços do GLP praticados no Brasil devam ser referenciados ao mercado internacional, esta metodologia necessita ser revista.

A companhia anunciou na última segunda-feira, 4, um aumento de 8,9% no preço do gás de cozinha vendido para distribuidoras. Foto: Fabio Motta/Estadão - 11/4/2014

“O fundamento para isso é que o mercado de referência (butano e propano na Europa) está apresentando alta volatilidade nos preços, agravada pela sazonalidade (inverno) naquela região. Desta forma, a correção aplicada esta semana foi a última realizada com base na regra vigente”, declarou a empresa em nota.

A empresa não detalhou como ficará a metodologia.

A companhia anunciou na última segunda-feira, 4, um aumento de 8,9% no preço do gás de cozinha vendido para distribuidoras, impulsionando para cerca de 68% a alta acumulada desde o início de junho, quando a estatal anunciou uma política de preços do produto com reajustes mais frequentes.

Goiás

Na edição da última quarta-feira (6) o jornal O POPULAR mostrou que o goianiense vai pagar entre R$ 70 e R$ 80 pelo gás de cozinha, depois do reajuste de 8,9% no preço do botijão de 13 quilos, anunciado na última segunda feira (4), pela Petrobras. Desde o início do ano, o preço do produto já subiu 84,3% nas refinarias.

"Aqui em Minaçu está R$ 95 sem esse aumento de hoje", afirmou Cida Silva na página do O POPULAR no Facebook. Seginaldo Sousa Pode contou que o valor pode variar de acordo com o modelo de pagamento. "Pode chegar 80 reais na capital ! Porque no interior do Brasil já é 85 reais a vista e se for com 30 dias é 90 reais".