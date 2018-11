Economia Petrobrás reduz preço do diesel nas refinarias em 15,3% Novo preço de R$ 1,7984 vai vigorar até o dia 15 de dezembro e passa a ter validade nesta quinta-feira, 29

A Petrobrás reduziu o preço do diesel nas refinarias em 15,3%, para R$ 1,7984 o litro. O corte passa a valer nesta quinta-feira, 29 e deve vigorar até o dia 15 de dezembro, segundo informou o site da estatal. A medida faz parte do programa de subvenção fechado pelo governo Temer em negociação com os caminhoneiros em junho de 2018. Na ocasião, o acordo fechad...