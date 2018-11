Economia Petrobrás reduz novamente preço da gasolina nas refinarias e valor é o menor desde abril Redução no preço médio do litro da gasolina A nas refinarias acumula 23% nos últimos 30 dias

A Petrobrás anunciou um novo corte de 1,32% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido a partir de sábado, dia 10, para R$ 1,6734. Com a redução, 5ª consecutiva nos últimos dias, o valor chega ao patamar mais baixo em sete meses, desde o dia 10 de abril, quando o preço era de R$ 1,644. No acumulado dos últimos 30 dias, a reduçã...