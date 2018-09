Economia Petróleo passa US$ 80, no maior valor desde 2014

O preço do petróleo negociado na Europa ultrapassou a barreira dos US$ 80 no pregão de ontem após quatro anos. Com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de não aumentar a produção, apesar das pressões de Donald Trump, o barril negociado para setembro saltou 3,05%, para US$ 81,20, o maior nível desde 2014. No Brasil, a alta anima as empresas p...