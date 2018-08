Economia Petróleo, combustíveis e Refis reforçam receitas da União neste ano As receitas extraordinárias responderam por quase metade do crescimento real (acima da inflação) em 2018

A União tem contado com um reforço de peso para fazer caixa, em meio ao atraso da recuperação econômica, e arcar com gastos crescentes. As receitas extraordinárias responderam por quase metade do crescimento real (acima da inflação) em 2018. As três principais fontes de ganhos extras são os royalties do petróleo, o Programa Especial de Regularização Tributária (...