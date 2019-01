Economia Pesquisa mostra que 63% dos brasileiros analisam seus gastos e ganhos Entre os mecanismos mais utilizados está o caderno de anotações

O número de brasileiros que acompanham e analisam seus ganhos e gastos por meio de um orçamento passou de 55% em 2017 para 63% ao final de 2018, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Banco Central do Brasil (BCB). Pelo menos 36% dos brasileiros não administra as p...