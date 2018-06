Economia Pesquisa imobiliária mostra volta para bairros esquecidos Pesquisa mostra que procura dos compradores por setores que estavam há mais de dez anos sem receber investimentos fez surgir interesse do mercado por lançamentos em novos locais

Bairros da capital que estavam há vários anos sem receber nenhum novo empreendimento imobiliário voltaram a abrigar lançamentos, desde o fim do ano passado. Um levantamento feito pela Grupom Consultoria e Pesquisa, com exclusividade para O POPULAR, revelou que os últimos lançamentos feitos em 22 bairros da capital são anteriores a 2008. Com o reaquecimento do mercado, as ...