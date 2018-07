Economia Pesquisa do Procon para o Dia dos Pais mostra variação de preços de até 626,67% em Goiânia A dica do Procon Goiânia é ficar atento aos valores e pesquisar bastante

O Dia dos Pais será comemorado em 12 de agosto e os filhos já estão pensando no presente ideal. Para ajudar nessa difícil missão, a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) realizou uma pesquisa de preços, entre os dias 26 a 30 de julho, com 29 itens em 27 estabelecimentos de diferentes segmentos, como vestuário, eletrônicos, artigos e...