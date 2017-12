Pesquisa do Procon mostra variação de até 319% em produtos da ceia de Natal em Goiás

O Natal já está chegando e para auxiliar na hora das compras para aquela tradicional e deliciosa ceia entre familiares e amigos, o Procon Goiás visitou 13 supermercados em diferentes regiões de Goiânia, entre os dias 4 e 13 de dezembro, e verificou os preços de 108 itens consumidos nesta época, como castanhas, frutas secas, panetones, aves, carnes, frutas e bebidas.

O órgão lembra que os preços divulgados na pesquisa referem-se aos praticados no momento da coleta, podendo sofrer elevações ou reduções com a proximidade do Natal.

Segundo o Procon Goiás, o aumento médio geral anual foi de 3,18%, considerando todos os produtos pesquisados, com exceção das bebidas. Já outros produtos tiveram reajustes bem acima da média geral, como as castanhas e frutas secas, cujo aumento médio foi de 15,20% e dos preços médios dos panetones, que ficaram, em média, 7,89% mais caros.

No entanto, a redução média anual em alguns produtos, como as frutas com 10,87% de redução, e das aves e carnes, que mantiveram o preço praticamente estável com uma pequena redução de 0,07%.

Aumento / reduções: individuais

Alguns produtos tiveram aumento ou reduções bastante expressivos, por exemplo: nozes com casca que em 2016 custava em média R$ 35,70 agora é encontrada por R$ 44,57 um aumento de 24,85%. O panetone Visconti - Choc de 400g, era comercializado por R$ 12,46 e agora por R$ 15,17 aumento de 21,72%. Já a maçã gala, que ano passado estava em R$ 9,84 caiu para R$ 5,20 ou seja, menos 47,19%.

Variação de preços chega a 319%

O quilo do mamão formosa assustou os pesquisadores do Procon Goiás, que encontraram uma oscilação de 319,33%, cujos preços podem ser encontrados entre R$ 1,19 e R$ 4,99.

Dicas do Procon Goiás para economizar

Em relação às frutas, vale dar preferência para os dias de promoção de hortifruti, já que muitas dessas grandes variações se justificam porque alguns estabelecimentos visitados estavam praticando preços promocionais.

No entanto, o consumidor deve ficar de olho, pois conforme já verificado pelo Procon Goiás em outras ocasiões, muitos itens que não estão anunciados na oferta podem estar com preços maiores que os praticados em outros dias da semana.

Cesta com apenas nove itens pode ter variação de até 76,62%

Para demonstrar a importância da pesquisa de preços, o órgão preparou uma lista com nove itens para o preparo de uma ceia natalina, com castanhas, frutas, panetone, carnes, vinho e azeite.

Considerando os menores preços, o consumidor vai pagar uma quantia de R$ 144,02, mas se a pesquisa não for feita, a conta pode chegar a R$ 254,37 – desembolsando R$ 110,35 a mais, o que representa aumento de 76,62%.

Controle do orçamento doméstico na hora das compras

É muito importante definir previamente, de acordo com o orçamento doméstico familiar, quanto poderá ser gasto com as compras desses produtos, levando em consideração também alguns tipos de marcas com preços mais atrativos. Uma dica é elaborar uma lista, priorizando itens que não podem faltar na ceia natalina.

Com ajuda de uma calculadora, vá contabilizando tudo para saber quanto poderá ser gasto com as compras dos produtos não essenciais. Desta forma, a saúde financeira da família ficará preservada.

