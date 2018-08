Economia Pescado cresce em Serra da Mesa Criação de peixes é impulsionada nas águas do reservatório, que começará a contar até com produção de camarão; produtores criam associação e empresários investem em frigoríficos

Além da geração de energia e do potencial turístico, o Lago de Serra da Mesa está sendo cada vez mais utilizado para produção profissional de peixes, atividade que ajuda a movimentar a economia da região de Niquelândia, no Norte do Estado. Apesar da redução do nível do reservatório, que desestimulou muitos criadores e inibiu investimentos, muitos criatórios abastecem ...