Economia Perfil ‘técnico’ de Roberto Campos Neto agrada a analistas Avaliação é que, pelo perfil liberal e o fato de estar alinhado a Paulo Guedes, novo presidente do BC será bem recebido por investidores

Com perfil “técnico” de executivo do mercado financeiro, o nome do substituto de Ilan Goldfajn no comando do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, agrada a seus pares e deverá ser bem recebido por investidores, segundo analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. Para alguns, porém, agora também será importante que a futura equipe econômica reforce sinais de que o BC t...