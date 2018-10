Economia Pequi chega mais cedo à mesa dos goianos Colheita do fruto já começou no Estado, especialmente nos municípios do Norte goiano; com a chegada da “produção” do Tocantins e de Minas Gerais, tendência é de queda no preço

A temporada do pequi começou e com preços atrativos para o consumidor. Mesmo antes do pico tradicional da oferta do fruto no Estado, que ocorre em novembro, a disponibilidade no mercado goiano já supera as expectativas. Como no ano passado ocorreu uma supersafra, esperava-se uma menor quantidade, mas os pés estão carregados em alguns municípios e ainda há aqueles que ...