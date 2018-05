Economia Pelo quinto dia, McDonald’s serve sanduíche sem pão em Goiânia Segundo assessoria, a greve de caminhoneiros prejudicou o reabastecimento da lanchonete

A rede de fast-food McDonald’s está sofrendo os efeitos da greve dos caminhoneiros. Nesta segunda-feira (28), a empresa completa cinco dias com problemas no reabastecimento de produtos oferecidos no cardápio. No último final de semana, um funcionário contou ao O Popular que a rede estava funcionando sem pão desde sábado (26). Sobre o assunto, a assessoria de imprensa do McDonald's enviou n...