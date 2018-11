Economia Pelo menos 1,5 milhão de servidores estaduais correm o risco de ficar sem 13º Este será o terceiro ano consecutivo que Estados terão problemas para cumprir o compromisso; quatro deles ainda não têm dinheiro em caixa

Pelo terceiro ano consecutivo, ao menos 1,5 milhão de servidores estaduais correm o risco de não receber o 13.º salário até o fim do ano. Os governos de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte ainda não têm dinheiro em caixa para o pagamento dos funcionários, embora afirmem estar tentando arrumar verbas para cumprir o compromisso. O Estado...