Economia Pela 11ª vez em 2019, bolsa bate novo recorde; dólar sobe Ibovespa registrou elevação de 1,16% sobre o fechamento de ontem, quando havia sido registrado o recorde anterior

O Ibovespa encerra a semana com mais um recorde histórico, o 11º de 2019. Pela primeira vez, marcou mais de 97 mil pontos. Fechou na máxima aos 97.677,19 pontos em alta de 1,16%. Com esse resultado, o índice acumulou alta de 1,64% na semana e de 11,14% no ano. O giro financeiro foi de R$ 15 bilhões, pouco menor que a média diária de janeiro. O desempenho destoou do ...