Pegadinha: postos são autuados por anunciarem preço de chocolate ao invés do combustível

Os postos de combustíveis sempre divulgam os valores da gasolina, do etanol e do diesel em uma placa que costuma ficar em um lugar fixo e os consumidores são acostumados a observar o valor naquele lugar. Porém, cinco postos de combustíveis de Caxias do Sul (RS), foram autuados pelo Procon por induzirem os consumidores ao erro ao colocar nesse mesmo lugar o preço de chocolates e bebidas.

Na cidade, o preço médio da gasolina varia entre R$ 4,35 e R$ 4,39, mas em uma das placas desses postos mostrava o valor de R$ 3,89 que na verdade era o preço cobrado por um chocolate. Em um outro estabelecimento, o valor de R$ 3,99 era cobrado por uma cerveja e não pelo combustível.

O Procon da cidade realizou as autuações na semana passada, mas orienta os motoristas a procurarem os órgãos de defesa do consumidor quando flagrarem situações semelhantes.