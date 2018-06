Economia 'Pegadinha' do consignado faz cliente pagar mais parcelas Consumidor deixa-se levar somente pela oferta de juros menores, mas acaba alongando o prazo do empréstimo

Com a inflação e a taxa básica de juros Selic em queda, a época é boa para quem quer reduzir os custos do financiamento. Especialmente para quem assumiu um crédito consignado nos últimos anos. O juro médio desse financiamento caiu 2,5 pontos porcentuais em 12 meses, chegando a 25,7% ao ano, segundo dados do Banco Central (BC) para abril, os mais recente disponíveis. ...