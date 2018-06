Economia Pedro Parente é eleito novo presidente global da BRF Ações da companhia subiram 3,32% nesta quinta-feira; mercado já aguardava a indicação

O conselho da BRF elegeu nesta quinta-feira (14) Pedro Parente para a posição de presidente global da companhia alimentícia. A notícia foi divulgada após o fechamento do mercado, justamente no dia em que, na expectativa de indicação do ex-presidente da Petrobrás, as ações da BRF subirem 3,32% (BRF-ON). Pedro Parente passa agora a acumular os cargos d...