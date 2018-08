Economia Pedras podem atrapalhar leilão da Ferrovia Norte-Sul Auditoria do TCU indica que a brita colocada em trecho de 141 km da ferrovia precisa ser trocada; custo seria de R$ 103 milhões

Nem as pedras lançadas sobre os trilhos da Ferrovia Norte-Sul escapam de problemas. A brita colocada em um trecho de 141 km de extensão que acaba na cidade de Estrela DOeste (SP) é inadequada para aguentar o porte da ferrovia e da carga que passará sobre ela, segundo auditoria do Tribunal de Contas de União (TCU), que se baseou em estudos técnicos do Instituto de Pesquisas T...