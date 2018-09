Economia Pedidos de recuperação judicial sobem 36,1% em agosto ante julho, diz Serasa Em oito meses, as micro e pequenas empresas tiveram 600 pedidos

Os pedidos de recuperação judicial subiram 36,1% em agosto em relação a julho, mas caíram 23,3% na comparação com o oitavo mês de 2017, conforme a Serasa Experian. Foram 132 requerimentos no período. As micro e pequenas empresas (MPEs) ficaram na liderança, com 74 pedidos, seguidas pelas médias (33) e pelas grandes empresas (25). De janeiro a agosto, foram reque...