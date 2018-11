Economia Paulo Guedes quer desindexar gastos do Orçamento Segundo futuro ministro, mecanismo seria adotado quando gastos baterem no teto

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, prepara o terreno para aperfeiçoar o teto de gastos, regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Em conversa com jornalistas - a primeira desde a sua indicação para o cargo -, Guedes informou que a estratégia em estudo prevê que, quando o teto "bater no seu limite", seria acionada uma cláusula para d...