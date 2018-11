Economia Paulo Guedes promete mais diálogo com a indústria Em encontro com representantes de sete associações do setor, futuro ministro minimizou preocupações com fusão de Mdic e Fazenda

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu nesta segunda-feira, 26, a representantes da indústria que manterá um canal de diálogo direto com o setor. Com isso, procurou aplacar as preocupações dos industriais, que temiam ficar negligenciados com o fim do que é hoje o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). A pasta tende mesmo a ser fundida a...