Economia Paulo Guedes diz que é preciso "meter a faca no Sistema S" Futuro ministro da Economia afirmou que ainda há empresários que esperam pelo protecionistas do governo, assim como acontece com sindicalistas

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 17, em encontro com industriais na sede da Firjan, que é preciso "meter a faca no Sistema S também". "Estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual? Como vamos pedir sacrifício para os outros e não contribuir com o nosso?", afirmou Guedes, acrescentando que os empresários p...