Economia Patrimônio dos 26 mais ricos do mundo equivale ao da metade mais pobre Os números indicam que a riqueza está ainda mais concentrada, pois, em 2017, os mais ricos somavam 43

As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões mais pobres, que correspondem a 50% da humanidade. Os dados, referentes a 2018, fazem parte do relatório global da organização não governamental Oxfam, lançado hoje (21), às vésperas do Fórum Econômico Mundial, que se inicia amanhã (22) em Davos, na Suíça. Os números indicam que a r...