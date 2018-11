Economia Passagem de avião deste fim de semana já deve considerar o horário de verão, diz Anac O alerta é para os passageiros com voos marcados a partir da zero hora deste domingo (4)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota para alertar os passageiros com voos marcados a partir da zero hora deste domingo (4) sobre os bilhetes emitidos pelas companhias aéreas, que já consideram o horário de verão. O novo horário será implementado até a meia-noite de 16 de fevereiro de 2019, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul...