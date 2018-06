Economia Passagem aérea subiu 7,9% no primeiro trimestre, diz Anac Preço médio das tarifas ficou em R$ 361,03

A tarifa aérea média de voos domésticos subiu 7,9% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2017. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço médio das tarifas ficou em R$ 361,03, ante o valor de R$ 334,49 do primeiro trimestre do ano passado. O valor leva em conta apenas os voos nacionais e computa uma média a par...