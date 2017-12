Partidos resistem a fechar questão para votar reforma

Com 106 deputados juntos, PP, PSD e PRB resistem a obrigar seus parlamentares a votarem a favor da reforma da Previdência. No caso do PRB, o presidente da legenda, senador Eduardo Lopes (RJ), disse que já está decido que não haverá fechamento de questão, o que no jargão político significa obrigar o voto a favor do texto, sob pena de punição. Com a recusa, as siglas contrariam pedido do presidente Michel Temer, que conta com a medida para alcançar os 308 votos de que precisa para aprovar a matéria na Câmara.

Até o momento, apenas três partidos decidiram obrigar seus parlamentares a votarem pela reforma: PMDB, PTB e PPS. O governo esperava que a decisão dos peemedebistas inspirasse outras legendas a seguirem o exemplo. “Falei com o presidente do PP, presidente do PSD, agora falei com o presidente do PRB, e estão todos entusiasmados para um eventual fechamento da questão”, disse Temer no domingo. De acordo com o Placar da Previdência, elaborado pelo Grupo Estado, apenas 17 deputados dos três partidos declararam-se a favor da proposta.

Apesar do apelo, o presidente do PRB afirmou que o partido não “fechará questão”. Segundo o dirigente, o partido deve entregar “maioria” dos votos a favor da matéria. Pelas contas dele, se a votação fosse hoje, 60% dos 22 deputados da legenda votariam a favor.

Dono da terceira maior bancada da Câmara, com 46 deputados, o PP resiste a fechar questão a favor da reforma da Previdência antes de uma definição sobre a votação. O presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), informou via assessoria que a sigla só vai deliberar sobre o assunto após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcar oficialmente a votação em plenário.

No PSD, também não há decisão. “Se a bancada quiser, a gente fecha”, disse o presidente licenciado do partido, o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).

Difícil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reconheceu ontem ser difícil colocar para votação a reforma da Previdência na semana que vem. Ele não apresentou ontem o mesmo ânimo da semana passada em relação à aprovação da reforma. Disse que está e vai continuar trabalhando dobrado para tentar aprovar o texto das mudanças.

No entanto, Maia disse acreditar que até a próxima quarta-feira possa ser possível reunir os 308 votos para aprovar a reforma. Mas ponderou que, se não for aprovada neste ano, terá de passar no ano que vem. “A reforma da Previdência só sairá da pauta quando for aprovada. Se não for aprovada neste ano terá que passar no ano que vem”, disse.