Economia Participação do pré-sal na produção nacional de óleo e gás é recorde em setembro Produção chegou a 3,196 milhões de barris de óleo equivalente por dia

A produção de petróleo e gás natural no Brasil, em setembro, foi de 3,196 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), informou nesta segunda-feira, 5, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A participação do pré-sal, de 55,8%, foi recorde, destacou a agência em comunicado oficial. Na região, foram extraídos 1,783 milhão de boe/d, u...