Economia Parlamentares do PT querem instalar CPMI sobre mineração

Parlamentares do PT afirmaram na noite de ontem que vão pedir uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI), que envolve Senado e Câmara dos Deputados, sobre a mineração. Um grupo de quatro parlamentares, que inclui a presidente do partido, Gleisi Hoffman, esteve ontem em Brumadinho e visitou Córrego do Feijão. Eleito para o primeiro mandato Federal, Rogério Corre...