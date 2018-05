Economia Paralisação em Goiás começa a perder força Movimento começa a ter primeiras debandadas, desmobilizando alguns pontos de bloqueios, mesmo com muita pressão por parte de integrantes da categoria

As primeiras debandadas de caminhoneiros começaram a ocorrer ontem nos bloqueios das rodovias estaduais e federais que cortam Goiás, algumas em menor intensidade, mas outras com impacto suficiente para desmobilizar alguns pontos de manifestação, dando os primeiros sinais de enfraquecimento da greve iniciada no dia 21. Foi o que aconteceu na GO-080, em Nerópolis, na GO-020...